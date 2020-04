Major Olímpio: ‘Hoje pode ser decidido quem estará no 2º turno em 2022’

O senador Major Olímpio (PSL-SP) saiu em defesa da permanência do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no governo. Apoiador de Moro, o senador avalia que se ele confirmar sua demissão, poderá se tornar uma das maiores forças políticas da eleição presidencial de 2022. Na sua visão, se Moro sair poderá estar no segundo turno da eleição em vez do presidente Jair Bolsonaro.

“Hoje pode ser decidido quem estará no segundo turno para presidente em 2022. Cutucar onça com vara curta é muito perigoso!”, afirmou o senador.