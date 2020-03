Major Olímpio: ‘Não podemos apagar fogo com gasolina’

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, aumentou o coro da gritaria contra a medida provisória editada pelo governo é que permite a suspensão do pagamento de salários por quatro meses. Para ele, a decisão do governo Bolsonaro “prejudica demais os trabalhadores”.

“Não podemos apagar fogo com gasolina. A MP do Governo Federal prejudica demais os trabalhadores sem dar um respaldo para eles. É preciso liberar o FGTS e o Seguro desemprego para que esses trabalhadores tenham como se sustentar nesse período difícil”, diz o senador.