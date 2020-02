Major Olímpio: ‘Parasita é uma expressão ingrata e irresponsável’

A reação pública negativa à fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que comparou servidores a parasita, não se restringe aos parlamentares de oposição. O senador Major Olímpio (PSL-SP), que é aliado do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, usou sua conta no Twitter para criticar duramente a declaração do ministro.

“Paulo Guedes quer matar a vaca pra acabar com o carrapato! Parasita é uma expressão ingrata e irresponsável para se referir àqueles que na ponta da linha prestam serviços para a população! Jamais o Congresso vai aprovar preconceitos”, escreveu o senador.