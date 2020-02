Major Olimpio pede que Senado paute segunda instância

Equipe BR Político

Nesta terça-feira de Carnaval, 25, o senador Major Olímpio (PSL) usou o Twitter para pedir apoio ao pleito de parlamentares para que o projeto de lei pela prisão em segunda instância seja pautado no Senado. O assunto voltou à agenda de atividades dos parlamentares favoráveis ao PL na semana passada. O grupo havia anunciado na quarta, 19, um abaixo-assinado para que o PL do Senado 166/2018, que trata do tema, seja colocado em votação no Plenário da Casa.

“É uma forma de fortalecemos o presidente Davi Alcolumbre dizendo: paute, porque mais da metade, da maioria absoluta dos senhores senadores, querem que paute e vão aprovar esse projeto de lei do Senado”, escreveu Olímpio na rede social.

O PL foi aprovado no final do ano passado na CCJ do Senado. No entanto, há divergências entre os defensores do texto sobre o momento de pedir a sua discussão. Como você leu no BRP, algumas lideranças acreditam que uma estratégia melhor seria esperar o resultado da comissão especial da Câmara que discute uma PEC com o mesmo tema, cuja prioridade é defendida pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O temor é que ao enviar o PL agora, ele possa ser apensado à emenda constitucional.