Major Olímpio pede prisão preventiva de Lula a Aras

Equipe BR Político

O senador Major Olímpio (SP), líder do PSL na Casa, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para pedir a prisão preventiva do ex-presidente Lula devido ao discurso feito pelo petista a apoiadores em evento no ABC Paulista no último sábado, 9. “Uma incitação desta natureza ultrapassa qualquer razoabilidade de liberdade de expressão e demonstra um projeto de poder que quer se utilizar da violência e da quebra da ordem pública para a proteção de criminosos”, escreveu o senador no documento.

Segundo informações do Broadcast Político, Olímpio argumenta que o petista incitou a violência contra a ordem pública e pede para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, instaure procedimentos contra o petista com base na Lei de Segurança Nacional.

Solto desde a sexta-feira, 8, Lula fez várias críticas ao atual contexto político e econômico do País, cobrando da esquerda uma postura mais firme contra o avanço da pobreza e dando como alerta o que ocorre hoje no Chile. “Nós só iremos salvar este País, se a gente tiver coragem de fazer um pouco mais. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile. O Chile é o modelo de país que o Guedes quer construir (…) É por isso que no Chile, o povo está na rua”, disse. “É preciso atacar, e não apenas se defender”, disse o ex-presidente, como você leu no BRP.