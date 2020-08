O senador Major Olímpio (PSL-SP) deixou claro que, se depender de sua vontade, Jair Bolsonaro não retornará ao PSL.

”Dignidade não tem preço! Num dia, ninguém do PSL presta, depois Bolsonaro quer voltar? Quem disse que o PSL o quer? Já se acostumou com o toma lá da cá do Centrão?“, criticou.

“Se a maioria tiver vergonha na cara, não aceita! Se o PSL quiser mesmo lutar contra a corrupção, não é com Bolsonaro”, afirmou.