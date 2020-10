Major Olímpio quer se candidatar à presidência do Senado

O senador Major Olímpio (PSL-SP) sugeriu o seu próprio nome para uma candidatura à presidência do Senado ao grupo Muda Senado. Em carta, Olímpio reforça a crítica do grupo à tentativa de Davi Alcolumbre (DEM-AP) de mudar as regras para poder se reeleger no ano que vem no comando da Casa.

É improvável, no entanto, que o Muda Senado, composto por cerca de 20 parlamentares, consiga incomodar Alcolumbre. O presidente já tem cerca de 50 votos, mais que a metade dos integrantes da Casa, para sua reeleição. O grupo tem coletado assinaturas em um manifesto contrário à autorização da reeleição dos presidentes do Congresso por meio de resoluções internas.

“Passamos, nesse momento, por um processo delicado e perigoso para a ordem democrática, além do que já temos visto e vivido, em que membros dos três poderes se articulam para violar, não somente a ordem constitucional, mas o próprio Estado de Direito, tentando forçar uma interpretação distorcida contra o próprio texto constitucional expresso, ou pior ainda, tentando passar um Proposta de Emenda à Constituição para mudar a regra democrática”, afirmou Olímpio na carta, em referência à movimentação de Alcolumbre.

“Independente do que ficar definido, se poderá ou não o atual presidente do Senado ser candidato à reeleição, haverá uma eleição, e temos que nos posicionar desde logo, em defesa da democracia”, diz o senador na carta. “Devo colocar meu nome à disposição deste grupo e dos demais Senadores, como candidato à Presidência do Senado”, afirmou.