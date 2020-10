Malafaia abre indicações evangélicas ao STF e coloca juiz federal como ‘favorito’

O pastor Silas Malafaia, que não gostou nem um pouco da indicação de Kassio Nunes para a vaga de Celso de Mello no Supremo, abriu a lista que lideranças evangélicas enviaram para Jair Bolsonaro com possíveis nomes. Segundo Malafaia, ele entregou nas mãos do presidente uma lista tríplice. Nela, estavam o advogado Jackson Di Domenico, José Eduardo Sabo Paes, membro do Ministério Público Federal e William Douglas, juiz federal que teria apoio de “90% das lideranças evangélicas”, de acordo com Malafaia.

Malfaia disse que o presidente o avisou há mais de um mês que não escolheria um “terrivelmente evangélico” para sua primeira indicação ao Supremo. E reforça que sua contrariedade com o nome de Nunes é que ele não é um “direitista”. “Uma coisa são cargos transitórios de gente que pertenceu a outro governo, que você põe e tira, mas não dá para errar em um cargo vitalício”, disse o pastor.