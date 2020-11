O primeiro embate mais duro no debate da TV Cultura foi entre Arthur do Val (Patriota) e Guilherme Boulos (PSOL). O youtuber e deputado estadual aproveitou uma pergunta sobre pancadões na periferia para acusar o líder do MTST de “queimar pneus” e “botar fogo em prédios”, prometendo colocar nas redes sociais vídeos de Boulos em manifestações. Recebeu uma resposta do psolista dizendo que estava “disseminando” fake news e que só está no debate para “lacrar na internet”.