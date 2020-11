Em Manaus, o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Podemos), ficou em primeiro lugar, com 23,91% dos votos e vai para o segundo turno contra David Almeida (Avante), que teve 22,35% com 98,64% das seções contabilizadas.

De acordo com a última pesquisa do Ibope na capital amazonense divulgada, no dia 12, Amazonino registrava a maior rejeição entre os dois, de 30%, enquanto David Almeida registrava apenas 13%.