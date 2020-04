Manaus bate recorde com 140 enterros em 24 horas na pandemia

O fantasma do colapso do serviço funerário de Guayaquil, no Equador, assombra cada vez mais o Brasil nesta pandemia do novo coronavírus. Em Manaus (AM), por exemplo, além do caso de um idoso de 82 anos enterrado pelos próprios familiares por falta de coveiros, foram registrados 140 enterros em 24 horas na capital, sendo que a média, antes da chegada da covid-19 ao País, era de 30. De acordo com a prefeitura, dos 140, 10 morreram da doença provocada pelo novo coronavírus, 47 por síndrome ou insuficiência respiratória, 28 tiveram registro de causa “indeterminada ou desconhecida” e 57 não tiveram detalhes sobre causa da morte.

Segundo o G1, “as empresas privadas da capital informaram que só possuem estoque de urnas funerárias para os próximos dez dias, se a demandar continua alta, segundo informou o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas (Sefeam)”. O Estado do Amazonas registra 304 mortes e 3.833 casos confirmados da doença.