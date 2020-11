Manaus: David Almeida é eleito prefeito

Na capital amazonense, com um dos resultados mais apertados do segundo turno das eleições até agora, David Almeida (Avante) foi eleito prefeito, com 51,27% dos votos válidos.

O ex-prefeito de Manaus e ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Podemos), teve 48,73% dos votos válidos. David Almeida recebeu 466.970 votos e Amazonino, 443.747. Almeida foi deputado estadual por três mandatos consecutivos e governador interino do Amazonas depois da cassação de José Melo de Oliveira e seu vice, em 2017.