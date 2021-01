Manaus suspende vacinação por 1 dia para reformular campanha

O início da vacinação contra a covid-19 no País começou tão atabalhoada, com autoridades municipais furando fila do grupo prioritário quando já se sabe que as 6 milhões de doses disponíveis à população só imuniza uma fração ínfima desse coletivo, que Manaus já suspendeu sua campanha para os profissionais de saúde. Há municípios do interior do Amazonas que terão de devolver doses do imunizante, enviadas erroneamente pelo Estado. Isso com o agravante de que a quantidade de doses da vacina contra o coronavírus oferecida pelo Ministério da Saúde nessa primeira fase corresponde a 34% do total de profissionais de saúde do Estado.

A suspensão será por um dia.

A orientação é de que a prioridade na vacinação deva ser dada aos profissionais das unidades de referência, de média e alta complexidade, que tenham contato direto com pacientes com covid-19, levando em conta fatores como comorbidades e idade, reporta Liege Albuquerque, especial para o Estadão. Na quarta-feira, 20, houve polêmica quando um filho de um deputado e as gêmeas de um empresário local recém-formados em medicina postaram fotos sendo vacinadas em rede social.

A reportagem informa que o Amazonas recebeu 282.320 doses da vacina na segunda-feira, 18. Desse total, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 25.440 foram levados pela Força Aérea Brasileira (FAB) diretamente para Tabatinga ainda na segunda-feira, em função de um acordo do Ministério da Saúde por causa da localização na tríplice fronteira. O quantitativo enviado está acima do que era previsto, de 21.783 doses, e, portanto, o município terá de devolver a diferença (3.657 doses). Ainda segundo a assessoria do governo, os lotes entregues pelo Ministério da Saúde são destinados para aplicação de duas doses, garantindo a imunização do público-alvo.

A pasta responde: “Nesta quinta-feira (21/01) serão discutidos critérios que vão definir quais são os profissionais que terão prioridade para receber essas primeiras doses e quais as unidades de saúde prioritárias. A decisão sairá do Comitê de Resposta Rápida de Enfrentamento da Covid-19, integrado pelos três níveis de gestão – federal, estadual e municipal. E, após isso, as unidades de saúde deverão enviar a lista nominal dos profissionais, com o setor em que cada um trabalha, para a Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) reprogramar a vacinação nas unidades.”

Boletim estadual e municipal

O Boletim Diário de Covid-19, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado na quarta-feira, 20, confirmou o diagnóstico de 5.009 novos casos de covid-19, totalizando 238.980 casos da doença no Estado. Destes, 3.632 são novos casos em Manaus e 1.377 no interior.

De acordo com o boletim, foram confirmados 148 óbitos por covid-19, sendo 56 ocorridos no dia 19/01 e 92 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 6.598 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da prefeitura de Manaus, na terça-feira, 19, foram registrados 90 sepultamentos por covid-19. O boletim acrescenta ainda que 30.008 pessoas com diagnóstico de covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,56% dos casos confirmados ativos.