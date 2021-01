Manaus veta Enem em escolas públicas

A polêmica sobre um possível adiamento do Enem continua. Agora a prefeitura de Manaus avisou que não irá liberar escolas públicas para que a prova seja realizada devido ao crescimento da pandemia de coronavírus. A Secretaria de Educação do município enviou um ofício para o Ministério Público Federal explicando os motivos da decisão.

“É uma temeridade, sobretudo nesse momento. Hoje é dia 13. A prova será daqui a quatro dias e sabemos que a situação de Manaus em relação à pandemia não vai acalmar até lá. Abrir as escolas para o Enem representa aglomeração na frente e no interior delas”, disse o secretário de educação municipal, Pauderney Avelino.

Manaus vive situação complicada em relação à pandemia. A cidade vê os números de mortes e contaminados crescer diariamente em ritmo maior do que no começo da proliferação do vírus. Janeiro é o mês com mais internações na cidade, superando abril do ano passado, considerado até então como “auge” da pandemia de covid-19.