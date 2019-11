Mancha de óleo chega ao Estado do Rio

Equipe BR Político

A substância tóxica, se óleo ou se piche, chegou ao litoral norte do Rio de Janeiro, o segundo Estado do Sudeste a receber a mancha que contamina o litoral brasileiro, especialmente o nordestino, desde 30 de agosto deste ano. O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), informou por nota neste sábado, 23, que na sexta, 22, pequenos fragmentos do material – cerca de 300 gramas – foram detectados e removidos na Praia de Grussaí, em São João da Barra, no litoral norte fluminense, reporta o Estadão.

Por unidade federativa, as 451 localidades ainda oleadas se distribuem da seguinte forma: Bahia (202), Sergipe (73), Alagoas (44), Pernambuco (18), Rio Grande do Norte (15), Espírito Santo (70), Ceará (8), Maranhão (9), Paraíba (1) e Piauí (11).