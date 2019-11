Manchas de óleo no litoral completam três meses

Equipe BR Político

Neste sábado, 30, as manchas de óleo que atingem o litoral brasileiro completam três meses. O número de localidades atingidas já soma mais de 800 pontos em todos os nove Estados do Nordeste, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), até quinta-feira, 28, foram registrados 803 pontos com marcas da poluição.

As primeiras manchas de óleo foram observadas pela primeira vez em 30 de agosto, em praias da Paraíba. De lá para cá, os números só cresceram, sendo novembro o mês de maior número de incidência. Em setembro foram 118 registros e, em outubro, 172. Em novembro, os números aumentaram quase três vezes em comparação ao mês anterior e já somam 509 pontos, computados até o dia 28, segundo o Ibama.