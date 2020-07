Mandetta: ‘Acabaram com a credibilidade do ministério’

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou a substituição de técnicos por militares no Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira, 15, a pasta completa dois meses sob o comando do general Eduardo Pazuello, que ocupa o cargo interinamente desde maio.

“É uma coisa absurda. Acabaram com a credibilidade do ministério”, afirmou ao blog do jornalista Bernardo Mello Franco, no Globo. Na avaliação do médico, que ficou por 16 meses à frente do Ministério da Saúde, o general Pazuello não sabe como agir no cargo de ministro interino. “Ele não tem nenhuma formação na área. Zero. E quem pode acreditar num cara que estava querendo maquiar os números de mortos na pandemia?”, questiona.

No último final de semana, Mandetta participou da videoconferência em que o ministro do Supremo Tribuna Federal Gilmar Mendes disse que o Exército está “se associando a esse genocídio”. Após diversas reações do governo e das Forças Armadas, o Mandetta saiu em defesa do ministro do STF: “O Gilmar colocou o dedo na ferida. É por isso que está doendo”, diz.