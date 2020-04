Mandetta admite que vai sair: ‘Isso cansa’

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), afirmou não haver possibilidade de ele permanecer no governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, contudo, que não se arrepende de ter entrado para a equipe de ministros. A declaração foi feita em entrevista à revista Veja, divulgada na noite de quarta-feira, 15.

“São 60 dias de batalha. Isso cansa!”, afirmou. Mandetta garantiu que fica no cargo até que seja oficializado o nome do substituto. Questionado sobre do que se trata o período de tempo citado, o ministro respondeu que foram “sessenta dias tendo de medir palavras”. “Você vai, conversa, parece que está tudo acertado e, em seguida, o camarada muda o discurso de novo. Já chega, né? Já ajudamos bastante”, comentou.