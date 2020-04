Mandetta cobra ‘fala única’ contra ‘dubiedades’ para combater o coronavírus

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cobrou ontem do governo federal uma “fala única” das autoridades para combater o novo coronavírus. “Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada. Isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se escuta o ministro da Saúde, o presidente, quem é que ele escuta”, disse Mandetta em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo, 12.

O ministro criticou aqueles que desrespeitam o isolamento social, como o presidente Jair Bolsonaro, que foi a uma padaria de Brasília na quinta. “Quando você vê as pessoas entrando em padaria, supermercado, fazendo fila, piquenique isso é claramente uma coisa equivocada”, avaliou.

Mandetta também falou do descompasso entre sua pasta e o Palácio do Planalto sobre a importância do distanciamento social como forma de frear a disseminação do vídeo. “Isso preocupa, porque a população olha e fala assim: ‘será que o ministro da Saúde é contra o presidente?’ Quem a gente tem de ter foco, esse aqui que é o nosso problema é o coronavírus. Ele é o principal inimigo. Se eu estou ministro da Saúde, por obra de nomeação do presidente. O presidente olha pro lado da economia. o Ministério da Saúde entende a economia, mas chama pelo lado de proteção à vida”, disse Mandetta.