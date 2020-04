Mandetta com Bolsonaro logo mais

Está confirmada a reunião do ministro Luiz Mandetta com o presidente Jair Bolsonaro, logo mais, às 9h. A pauta do encontro não foi divulgada para o titular da Saúde, que vai até o presidente dois dias depois de a ameaça de sua demissão quase ter se concretizado. Bolsonaro passou a terça-feira recluso e em silêncio, o que torna difícil prever o teor da conversa.

Desde que foi mantido, ao menos por ora, no cargo, Mandetta deu uma entrevista em tom de leve desabafo, em que fez referências explícitas aos boatos de sua demissão, disse que sua equipe no ministério chegou a limpar gavetas, afirmou que seu trabalho continuará a se pautar pela ciência e pela medicina e pediu “paz” para poder conduzir o combate à pandemia do novo coronavírus.

A campanha nas redes sociais bolsonaristas pela demissão do ministro se intensificou desde então, inclusive com a divulgação de fake news quanto a contratos milionários da pasta para publicidade que teriam sido renovados por ele e o levantamento de casos antigos de campanhas de Mandetta para deputado.