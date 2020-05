Mandetta diz que Bolsonaro queria mudar a bula da cloroquina

O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, revelou que Jair Bolsonaro queria, via Anvisa, mudar a bula da cloroquina. Em entrevista para a GloboNews, Mandetta disse que o pedido foi feito a ele em reunião com o presidente da República, que tentava colocar na bula a indicação do remédio para tratamento do coronavírus. Ele teria dito a Bolsonaro que isso seria “inaceitável”.

Na mesma entrevista, Mandetta afirmou que a pressão para liberar o medicamento começou após Donald Trump defender a droga no combate ao covid-19. Seu sucessor, Nelson Teich, deixou o Ministério da Saúde após Bolsonaro impor a necessidade de mudar o protocolo de utilização do medicamento, liberado seu uso para todas as fases