Mandetta diz que ministério pode precisar de recursos para lidar com coronavírus

Equipe BR Político

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a pasta deve necessitar de novos recursos para enfrentar a epidemia do novo coronavírus nesta sexta-feira, 6, informa o Estadão/Broadcast. Mandetta, no entanto, não falou quanto o ministério deve precisar.

“Não tenho números (sobre recurso extra), isso parte de cenários, este ano o orçamento tem características diferentes de anos anteriores”, disse. Mandetta afirmou que já teve conversas com o Congresso sobre o assunto e que o ministério acompanha como países que estão com a situação da epidemia mais avançada lidam com os gastos extra.

Apesar disso, avalia que ainda tem condições de enfrentar a situação atual com os recursos da pasta. “No meu próprio orçamento já temos remanejado”, disse.

Em fevereiro, o governo federal liberou crédito extraordinário de R$ 11,287 milhões para o Ministério da Defesa aplicar nas ações de “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”.