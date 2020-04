Mandetta ‘é o principal líder da pandemia’, diz deputado

O deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) elogiou nesta segunda-feira, 30, a atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no combate ao novo coronavírus. O parlamentar engrossou o coro dos internautas que, por meio das redes sociais, pedem a permanência do ministro no cargo.

Na tarde de hoje, a hashtag #FicaMandetta ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. “Ele é o principal líder da pandemia, equilibrado e sensato tem dado um show na condução dos trabalhos”, escreveu o deputado na rede social.