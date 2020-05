Mandetta e Osmar Terra travam embate na TV sobre coronavírus

A GloboNews promoveu no sábado um debate entre os ex-ministros Luiz Mandetta e Humberto Costa, ambos ex-ocupantes da pasta da Saúde, e Osmar Terra, ex-titular do Ministério da Cidadania de Jair Bolsonaro, mas também médico, a respeito da pandemia de covid-19. O programa acabou se transformando num embate acalorado entre Mandetta, demitido por Bolsonaro em meio à pandemia, e Terra, demitido pouco antes, mas que continua fechado com o presidente e se notabilizou nos últimos meses pela postura negacionista em relação às orientações da comunidade científica e médica para combater o novo coronavírus.

Terra repetiu, na TV, que isolamento social não detém a curva de contágio e apenas serve para “assustar” as pessoas. As reações de Mandetta, Costa e dos jornalistas às colocações do deputado federal ecoaram nas redes sociais, e o debate foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter.

O emedebista também fez coro à cantilena de Jair Bolsonaro de que a quarentena prejudica a economia, além de dizer que o foco no combate à covid-19 retira recursos para o combate a outras doenças.

Mandetta previu que o pico da pandemia deve se dar um junho e o País atingirá um “platô” em julho. Ele defendeu o isolamento social e rebateu as afirmações de Terra, por vezes levando a mão ao rosto, em sinal de incredulidade.

https://g1.globo.com/globonews/globonews-debate/playlist/videos-luiz-mandetta-osmar-terra-e-humberto-costa-discutem-agravamento-da-pandemia.ghtml