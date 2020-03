Mandetta e Wajngarten convocados pelo Senado

Gustavo Zucchi

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado convocou nesta terça-feira, 3, dois membros do governo de Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, terá de prestar explicações sobre o possível fim das atividades dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB). Já o atual titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fábio Wajngarten, irá prestar depoimento sobre as denúncias de que a empresa do qual é sócio recebeu dinheiro de meios de comunicação com contratos firmados com a própria Secom. As datas ainda serão marcadas.

Ainda dois outros ministros foram convidados. Abraham Weintraub (Educação) poderá ir falar sobre os problemas na correção do Enem do ano passado. Já Onyx Lorenzoni (Cidadania) foi chamado para dar suas explicações sobre a fila do Bolsa Família.