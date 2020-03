Mandetta: ‘Está na hora de adiar as eleições’

O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, defendeu neste domingo que as eleições municipais marcadas para outubro deste ano sejam adiadas. Em reunião com prefeitos das capitais, ele defendeu que a medida deveria ser tomada imediatamente pelo Congresso Nacional. “Eleição no meio do ano é tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política”, explicou o ministro. O presidente Jair Bolsonaro tem reclamado que governadores como João Doria (São Paulo) e Wilson Witzel (Rio) estão tomando medidas políticas contra a crise, como forma de crescer enquanto mina a popularidade do atual ocupante do Palácio do Planalto.