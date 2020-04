‘Mandetta está sendo cozinhado por prazer sádico’

Primo de Henrique Mandetta, o deputado Fábio Trad avisou que o ministro da Saúde está sendo “cozinhado em fogo brando” pelo Palácio do Planalto. Tudo em prol de satisfazer o “prazer sádico de quem idolatra Ustra”. “Uma forma de torturar – não o Mandetta que está super sereno – mas os brasileiros que levam a sério a ciência. Brasil sob tortura”, escreveu. Aliados do ministro já dão como certa sua saída da pasta devido aos entreveiros com Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 15, Mandetta rejeitou a saída do secretário de Vigilância de Saúde, Wanderson de Oliveira, avisando que irão ficar “um pouco mais” no Ministério.

