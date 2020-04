Mandetta: ‘Eu, baseado em ciência, tenho esse caminho para oferecer’

Henrique Mandetta deixou claro que a responsabilidade de uma possível saída sua do Ministério da Saúde é de Jair Bolsonaro. Como era esperado, o ministro foi questionado sobre uma troca no comando da pasta e colocou em oposição sua visão sobre a crise com a do presidente da República. “Ele (Bolsonaro) claramente externa que quer outra posição do Ministério”, afirmou. “Eu, baseado em ciência, tenho esse caminho para oferecer. Fora deste caminho tem de achar alternativas”, explicou. “São visões diferentes”, completou.