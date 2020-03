Mandetta na mesma página de Bolsonaro

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mostrou que está na mesma página do presidente Jair Bolsonaro. Em tuíte na noite de terça, 17, ele fez uma dobradinha na rede com o chefe do Palácio do Planalto para dizer que “não podemos deixar isso se transformar em histeria”, substantivo este usado pelo presidente para dimensionar a crise global pelo novo coronavírus, antes deixando claro o conceito de pandemia. “Pandemia é o termo usado em referência a um aumento de casos de uma doença em uma ampla área geográfica. Não podemos deixar isso se transformar em histeria e desespero”, escreveu ele no Twitter. Como você leu aqui no BRP, o presidente não tem digerido bem o protagonismo de seu titular da Saúde nesse atual estágio da covid-19.

O deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) percebeu o deferimento de Mandetta. No Twitter, ele fez um pedido para que o ministro “esqueça” o presidente. “O Brasil precisa de você e te apoia nessa batalha – inclusive contra as sabotagens”, afirmou.

Pandemia é o termo usado em referência a um aumento de casos de uma doença em uma ampla área geográfica. Não podemos deixar isso se transformar em histeria e desespero! Calma, serenidade, prevenção e ações eficazes são armas importantes para superarmos o coronavírus. 👇🇧🇷🤝 https://t.co/Xsy5DHRRMa — Henrique Mandetta (@lhmandetta) March 18, 2020