Mandetta no topo do Twitter mundial

A indefinição sobre o futuro do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no governo do presidente Jair Bolsonaro fez com que o sobrenome do ministro se tornasse o assunto mais falado no Twitter mundial, nesta segunda-feira, 6. Durante mais de duas horas, a hashtag #Mandetta ficou em primeiro lugar na rede social.

Além do titular da Saúde, também foi parar nos trending topics do Twitter o nome de Osmar Terra, deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Cidadania, tido como potencial substituto de Mandetta e a hashtag #MinisteriodaSaude.

Desde as 17 horas de hoje, o presidente está reunido com seus principais ministros no Palácio do Planalto. Ao fim deste encontro deve ser anunciado se Mandetta fica ou sai do governo.