O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta reagiu pelas redes sociais em relação à saída de Nelson Teich da Pasta. Sua afirmação deixou clara toda a sua preocupação com o que vai acontecer com a área e com o combate ao coronavírus.

“Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé!”, escreveu Mandetta no Twitter, acrescentando a hashtag fique em casa.