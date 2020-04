Mandetta participa de live de Jorge & Mateus

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, trocou a presença na coletiva de imprensa do Ministério da Saúde de sábado, 4, por uma participação, em vídeo, na transmissão ao vivo da dupla sertaneja Jorge & Mateus. O ministro reforçou o pedido para que a população evite aglomerações. O mesmo vídeo também foi exibido durante a live do cantor Xand Avião.

A live estabeleceu um novo recorde mundial de transmissão mais vista: foram 3.,1 milhões de acessos simultâneos e já chegou a 26 milhões de visualizações. “É importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine. Que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os shows são feitos de casa, e que as pessoas possam ter esse contato porque o show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. A gente precisa agora proteger um ao outro para o sistema de saúde se preparar e no momento certo a gente poder abraçar um ao outro”, disse Mandetta no vídeo.

Com a transmissão, os sertanejos arrecadaram 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool gel e 200 cursos para a área de saúde.