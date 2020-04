Mandetta pretende ir à reunião ministerial

Caso não seja demitido por Jair Bolsonaro até as 17h, o ministro Luiz Mandetta (Saúde) pretende participar da reunião ministerial convocada pelo presidente para esse horário, no Palácio do Planalto.

Tanto que ele já avisou a equipe da pasta que não irá à entrevista coletiva marcada para o mesmo horário, que ficará a cargo dos técnicos do ministério.

O jornal O Globo informou que Bolsonaro já decidiu demitir Mandetta ainda nesta segunda-feira. Uma edição extraordinária do Diário Oficial da União estaria inclusive sendo preparada para trazer a demissão.

Mas até agora, pelo que o BRP apurou, ele não recebeu nenhum telefonema de Bolsonaro e segue trabalhando normalmente.