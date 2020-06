Mandetta recomenda ‘praticar’ e não ‘citar’ versículo da verdade

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (MDB-MS) questionou a turma negacionista da pandemia do novo coronavírus em seu perfil do Twitter nesta sexta, 12. “Quantos dos 800000 casos confirmados e das 41000 vidas perdidas a atitude tola foi a responsável? Realidade Inflada ? Ainda querendo maquiar? Cuidado. A morte está na espreita e na conta dos incautos”, escreveu ele. Sem citar nomes, o médico ainda mandou seu recado ao presidente Jair Bolsonaro, o maior propagador do versículo de João: 32: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.

