Mandetta recusa demissão de auxiliares

O ministro Luiz Henrique Mandetta recusou a demissão do secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson de Oliveira. “Entramos no Ministério da Saúde juntos, ficamos no Ministério da Saúde juntos, e sairemos do Ministério da Saúde juntos”, disse o ainda ministro a Wanderson e a João Gabbardo, o número dois da pasta.

A frase acaba com uma das especulações do dia: a de que Gabbardo assumiria o ministério no lugar do titular.

E cria uma dificuldade extra para Jair Bolsonaro: o apagão de gestão do ministério durante a subida da curva do novo coronavírus.