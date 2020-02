Mandetta se reúne com Doria em SP

Equipe BR Político

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reúne nesta quinta-feira, 27, em São Paulo, com o grupo criado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus no Estado. Ontem, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O paciente é um idoso paulistano de 61 anos de idade que chegou recentemente da Itália.

O objetivo do encontro é traçar uma estratégia de ação entre o governo federal e estadual para o combate ao vírus. Participam do encontro o governador João Doria (PSDB-SP), o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus/SP, dr. David Uip. O encontro vai ocorrer no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado.