Mandetta só teve um encontro privado com Bolsonaro

Equipe BR Político

De todos os ministros do governo de Jair Bolsonaro, o que até o momento foi menos “prestigiado” com encontros privados com o presidente foi Henrique Mandetta, atual titular da pasta da Saúde. Segundo levantamento do site Poder 360, ele teve apenas uma reunião particular com Bolsonaro. Para efeito de comparação, Abraham Weintraub, que assumiu o Ministério da Saúde apenas em abril, já teve 15 encontros privados com o presidente.

Já os “superministros” estão no meio da tabela: Sérgio Moro teve 9 encontros e Paulo Guedes se reuniu 18 vezes. O recordista é o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com 34 encontros, segundo agenda oficial do presidente.