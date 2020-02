Mandetta sobre Covid-19 no Brasil: ‘Vamos colocar todas as fichas na ciência’

Equipe BR Político

Após a confirmação do primeiro caso positivo do novo coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, quer evitar o alarmismo. Na terça-feira, 25, um teste preliminar deu positivo para contaminação pelo Covid-19 em um idoso de 61 anos que recentemente esteve na Itália, país que já registrou mais de 200 infectados e sete mortes pela doença.

“Nós vamos nos preparar da melhor maneira. Mas é preciso ter calma. É uma gripe, vamos passar por ela e colocar todas as fichas na ciência”, disse Mandetta ao blog do Camarotti, no G1. “E não podemos perder a noção de humanidade”, completou. Aind ana manhã de hoje, o Ministério da Saúde divulga o resultado do exame de contraprova feito no suspeito.

Ainda na noite de ontem, a Anvisa informou por meio de nota que já solicitou à companhia aérea que trouxe o brasileiro da Itália a lista completa de passageiros e tripulantes que estiveram no voo. Segundo comunicado da agência, a lista de nomes será repassada para Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) “para investigação de outros passageiros do voo que tiveram contato com o caso suspeito”.