Mandetta tem mais menções negativas nas redes

As menções negativas ao ministro Luiz Henrique Mandetta predominaram nas principais redes, segundo análise feita pela plataforma de monitoramento digital Torabit a partir de 956 mil menções a ele no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube entre 6 a 15 de abril. O sentimento em torno de Mandetta nas redes se mostra da seguinte forma: 32.4% negativo, 46.3% neutro e 21.2% positivo.

As principais razões para que o sentimento negativo predominasse nas redes, segundo os usuários, são a falta de clareza do ministro sobre as informações – grande parte dos usuários cobra a fala de Mandetta na qual ele disse que o pico da doença seria em março e abril e agora diz que o pior período será em maio e junho; falta de apoio ao uso da cloroquina; intenções eleitorais em suas ações; “insubordinação” e “estrelismo” com a entrevista ao programa Fantástico; e ter admitido a possibilidade de diálogo com a milícia e com traficantes para o combate do coronavírus.

Como você já sabe, segundo as pesquisas, Mandetta tem hoje mais reconhecimento popular que o próprio presidente Jair Bolsonaro, justamente pela condução no combate ao coronavírus.