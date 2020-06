Mandetta: ‘The book is on the table! Vamos ler os livros’

Em palestra sobre Pandemia e Gestão da Saúde Pública, promovida neste sábado, pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta voltou a cobrar que a Ciência e os livros sejam usados para basear a estratégia de combate ao coronavírus. Mandetta aproveitou a nomeação do empresário Carlos Wizard para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde para fazer a cobrança de forma irônica.

“Já que o secretário vem do curso de inglês, aproveite a lição mais básica. The book is on the table! Vamos ler os livros”, afirmou, lembrando que ele próprio está lendo o Decamerão, de Bocaccio, que tem como pano de fundo a ocorrência da peste em Florença, no século XIV.