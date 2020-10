Mandetta vê ‘apagão’ e orçamento insuficiente para o pós-covid

Para além das críticas a Jair Bolsonaro e Paulo Guedes — inversamente proporcionais, aliás, à ausência de autocrítica pelo período em que comandou o Ministério da Saúde no curso da pandemia — o principal ponto da entrevista de Luiz Henrique Mandetta ao Roda Viva nesta segunda-feira foram dois alertas sobre o presente e o futuro da pasta.

O ex-ministro apontou desmonte das estruturas técnicas do Ministério da Saúde, com a troca de profissionais de saúde por militares e outros indicados do ministro Eduardo Pazuello. “O Ministério da Saúde inaugurou a grande noite. Tá pesado, tá escuro”, vaticinou, depois de afirmar que há pelo menos dez projetos de grande porte em várias áreas da atenção à saúde que ficaram parados depois de sua saída do governo. “São pelo menos dez projetos que não vejo ninguém nem balbuciar”.

Ele elencou retrocessos em programas como o de vacinação, lembrando que em 2019, antes mesmo da pandemia, portanto, já não haviam sido atingidas metas de cobertura vacinal, e a queda neste ano deve ser brutal.

Mandetta também alertou para a insuficiência de recursos no Orçamento para cobrir pesados custos do manejo da pandemia e do pós-pandemia, quando deverá crescer a demanda por cirurgias eletivas represadas neste ano, por exemplo. “Quando planejei o Orçamento deste ano o dólar estava R$ 4,80, R$ 4,85. Imagina agora com o dólar no patamar que está, sendo que todos os insumos em saúde têm preço em dólar”, exemplificou.

“O pós-pandemia em saúde é sempre uma avenida muito complicada, prevejo um 2021 muito desafiador”, afirmou, lembrando que a balança comercial do Brasil no que concerne a compras na área de saúde é negativa em US$ 5 bilhões. “É como se queimássemos todo o resultado da exportação de soja de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, comparou.