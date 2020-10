O autor da PEC que trata da prisão após segunda instância, deputado Alex Manente (Cidadania-SP), está tentando arrumar um jeito de tirar a proposta da paralisia. O parlamentar avisou que terá um encontro com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para tratar do apoio do governo para o andamento da PEC. “Como autor da PEC da prisão na 2ª instância, solicitei audiência com VP Mourão para cobrar posição do governo Bolsonaro”, disse Manente. “Afinal, o governo é ou não contra a corrupção?”