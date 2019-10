Manifestação pela prisão em 2ª instância no dia do Enem

Equipe BR Político

O movimento Vem Pra Rua já está convocando a população para participar de um protesto contra a possível decisão do STF de reverter a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Segundo o grupo, já há manifestações confirmadas em 21 cidades no dia 3 de novembro. Há um problema: é no mesmo dia que está marcado para começar o Enem, prova para estudantes de ensino médio e que serve como vestibular para boa parte das universidades federais. O Movimento Brasil Livre, por exemplo, disse que “por enquanto” não irá se juntar aos protestos. O Supremo deve retomar o julgamento no dia 6 de novembro. Por enquanto, o placar está 4 a 3 pela manutenção da atual jurisprudência.