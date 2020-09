Manifestantes ocupam sede do Incra em protesto contra o governo

A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Brasília, foi ocupada por manifestantes na manhã desta quarta-feira, 9. O protesto é contra “os retrocessos do governo Bolsonaro nas políticas da terra”, segundo os organizadores. O ato pela reforma agrária foi organizado pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) com apoio do Coletivo Juntos.

Em uma publicação do Juntos nas redes sociais, uma manifestante, coordenadora do grupo de juventude da FNL, diz que a manifestação do grupo é pelo “direito de moradia”. “Estão tentando nos tirar do nosso acampamento em meio a uma pandemia mundial. Isso a gente não aceita. A gente está aqui para reivindicar o nosso direito e é isso que a gente quer”, diz.

No último dia 31, o governo enviou ao Congresso a proposta de orçamento do Incra em 2021. No texto, programas como Promoção de Educação no Campo, Assistência Técnica e Extensão Rural e Reforma Agrária e Regularização Fundiária tiveram uma redução de verba de quase 99%.