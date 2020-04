Manifesto de 200 empresas defende manutenção do emprego

Um grupo de cerca de 200 empresas brasileiras divulgou manifesto em que se compromete a manter os postos de trabalho pelo menos nos próximos dois meses devido à pandemia da covid-19. Entre as que assinam o documento, divulgado no site Não demita!, estão varejistas, bancos, construtoras e corretoras, reporta o Estadão. O documento ressalta que a maior responsabilidade das empresas durante a pandemia é manter o quadro de funcionários, aliviando a perda de renda que as famílias brasileiras devem ter nessa crise.

Presidente da BMG Granito, Rodrigo Teixeira ressalta que a empresa está usando o caixa para evitar demissões e mantém o plano de crescimento para este ano, com previsão de contratar mil pessoas, apesar do momento de retração da economia. “Ao mesmo tempo estamos usando esse tempo de baixa demanda para qualificar e capacitar nosso time para estarmos mais preparados no fim da crise.” A Alpargatas, dona da Havaianas, Osklen e Mizuno, se compromete a não demitir (exceção a casos de justa causa), por pelo menos dois meses, “como forma de valorizar as pessoas que dedicam seu trabalho, todos os dias, ao sucesso do negócio”.