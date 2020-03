Mansueto: ‘Despesa com BPC inviabiliza o teto’

Vera Magalhães

O secretário do Tesouro do Ministério da Economia, Mansueto Almeida, disse nesta tarde ao BR Político que a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o BPC (Benefício de Prestação Continuada) na prática inviabiliza que se cumpra o teto de gastos constitucional já em 2021.

“É praticamente impossível você conseguir 20 bilhões de reais de redução de uma outra despesa obrigatória para abrir espaço para essa nova despesa obrigatória”, me disse o auxiliar de Paulo Guedes (Economia).

Segundo ele, “uma despesa obrigatória nova tão grande nesse valor já para o próximo ano praticamente inviabiliza o teto dos gastos”.

A derrubada do veto saiu depois do fechamento dos mercados, mas deverá ser um fator a mais de instabilidade na Bolsa e na cotação do dólar nesta quinta-feira.

Diante da decisão do Congresso, vista como uma retaliação às investidas de Bolsonaro contra o parlamento, ganha importância a tramitação da chamada PEC Emergencial, que está na CCJ do Senado e cria gatilhos a serem acionados em caso de aumento de despesas acima do teto.