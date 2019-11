Mansueto diz que Tesouro fará ‘liberação robusta’ de recursos

Equipe BR Político

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o órgão fará uma liberação robusta de recursos do Orçamento de 2019. Na semana passada, o Planalto já havia descontingenciado por completo o orçamento, dando uma folga orçamentária a diversos ministérios, em especial o da Defesa.

De acordo com Mansueto, após a “liberação robusta”, que deve ocorrer na sexta-feira, 29, muitos ministérios não conseguirão gastar todos os recursos liberados pelo governo. “Alguns ministérios vão ficar inclusive com limite de pagamento acima do orçamento deste ano, o que ajudará a reduzir o volume de restos a pagar. A expectativa é ter um pagamento expressivo de restos a pagar por alguns ministérios”, disse o secretário, segundo informações do Broadcast Político.

Mansueto lembrou ainda que, pela primeira vez, o governo irá cancelar restos a pagar – despesas prometidas mas que não foram executadas – de mais de três anos que ainda não foram pagos. “O cancelamento de restos a pagar de 2016 ficará em torno de R$ 17 bilhões”, projetou.