Mansueto e Guedes fora de compasso

Equipe BR Político

Enquanto o ministro Paulo Guedes diz que o crescimento de 1,1% do PIB em 2019 não causa surpresa por estar “dentro do previsto”, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirma nem dormir direito com o resultado anunciado pelo IBGE na quarta, 4, conforme admitiu nesta quinta, 5, durante abertura do Fórum Consad, em Brasília. “Estou muito preocupado, não durmo tranquilo, não é normal um País como o Brasil crescer 1% ao ano, claramente causa frustração em vários segmentos da sociedade”, disse ele. Ontem, Guedes chegou a dizer que não entendia a “comoção” com os números. “Estou surpreso com a surpresa que vocês estão tendo”, disse o economista no Palácio do Planalto.