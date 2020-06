Mansueto promete ‘reforma tributária do governo’ para agosto

O “mito” da proposta de reforma tributária do governo voltou a aparecer nesta segunda-feira, 8. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que até o final de julho ou início de agosto o Ministério da Economia deverá encaminhar ao Congresso suas ideias sobre o tema. Para quem não lembra, essa promessa é feita há quase um ano. Originalmente, a proposta do Executivo iria chegar às mãos dos congressistas logo depois da aprovação da reforma da Previdência.

“Há discussão se focamos no IVA federal e acoplamos o IVA estadual e municipal depois. Até o final de julho ou início de agosto, a proposta do governo federal pode ser enviada ao Congresso. Teremos o segundo semestre para tentarmos criar um consenso e aprovar algo para a reforma tributária”, disse, em videoconferência organizada pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham), destacando também que não há nenhuma possibilidade de que a proposta do governo inclua um “imposto único”.