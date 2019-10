Mantega rebate Palocci: ‘Narrativa falsa’

Equipe BR Político

A defesa do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega disse que o também ex-ministro Antonio Palocci criou uma “narrativa falsa” a partir de “fatos aleatórios” para acusar Mantega no caso do Banco BTG Pactual. A suspeita é de que Mantega teria passado informações sigilosas do Copom ao banqueiro André Esteves – que, a partir da suposta informações privilegiada, obteve lucro indevido. O caso é investigado pela Operação “Estrela Cadente”, como você viu aqui no BRP.

Segundo o Broadcast Político, o advogado Fabio Tofic Simantob diz que “nem o Ministério Público Federal caiu na ladainha de Palocci”, em alusão à resistência dos procuradores em aceitar a delação do ex-ministro. “Palocci fez um admirável feito. Conseguiu juntar fatos aleatórios, sem qualquer relação uns com os outros, para criar uma narrativa falsa mas que fosse capaz de seduzir a polícia, já que nem o MPF caiu na sua ladainha”, afirmou em nota.